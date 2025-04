Polícia Federal deflagra operação “Ficha Fantasma” em São Pedro da Aldeia (RJ) Uma ex-servidora municipal é investigada por inserir 22 cadastros falsos para obter benefícios sociais indevidos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/04/2025 - 18h15 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal deflagrou a operação “Ficha Fantasma” em São Pedro da Aldeia (RJ), após denúncia da prefeitura sobre fraudes no sistema do Cadastro Único do Governo Federal.

Uma ex-servidora é investigada por inserir 22 cadastros falsos para obter benefícios sociais indevidos, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) previsto na LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).

A investigação revelou inconsistências nos registros, como falta de assinaturas e dados incorretos.

A operação resultou em mandados de busca e apreensão, e a investigada pode enfrentar até 12 anos de prisão.