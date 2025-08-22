Polícia Militar descobre tonéis de drogas em praia de Campos dos Goytacazes (RJ)
Foram encontrados mais de 1.200 pinos de cocaína e quase um quilo de droga não embalada
A Polícia Militar apreendeu dois tonéis de drogas na Praia do Xexé, em Campos (RJ), após denúncia anônima. Foram encontrados mais de 1.200 pinos de cocaína e quase um quilo de droga não embalada. Além disso, balanças de precisão e materiais para embalagem foram confiscados. A polícia destaca a importância das denúncias para o sucesso das operações.