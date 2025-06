Polícia Militar inicia Operação ‘Renoe’ em Rio das Ostras (RJ) e prende quatro suspeitos Ação busca aumentar a segurança pública e combater o crime organizado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/06/2025 - 18h41 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h41 ) twitter

A operação ‘Renoe’, liderada por Olavo Ramos e Moreira, em Rio das Ostras e Macaé, busca aumentar a segurança pública e combater o crime organizado. A iniciativa nacional já resultou em prisões e apreensões (drogas e materiais do jogo do bicho) e continua por tempo indeterminado com patrulhamentos e cercos de policiais especializados.