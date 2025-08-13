Polícia Militar inova com terapia assistida por cães para crianças autistas O projeto em Macaé (RJ) visa estimular o desenvolvimento físico, psicológico e social dos pacientes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h39 ) twitter

O Batalhão da Polícia Militar em Macaé (RJ) inaugurou uma sala dedicada ao tratamento de crianças com autismo utilizando a cinoterapia, uma terapia assistida por cães. Em parceria com o Batalhão de Ações com Cães, o projeto visa estimular o desenvolvimento físico, psicológico e social das crianças. Cães treinados, como o labrador Milk, interagem com os pacientes em atividades estruturadas, promovendo bem-estar e interação social.