Polícia recupera caixas de som que foram furtadas em estacionamento de prédio em Campos (RJ) A polícia investiga o caso Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/07/2025 - 14h45 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h45 )

Um furto ocorreu em um estacionamento de prédio no Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes (RJ). Câmeras de segurança capturaram o suspeito levando duas bicicletas e equipamentos, incluindo caixas de som avaliadas em R$ 9 mil. As caixas foram recuperadas, mas as bicicletas e o suspeito ainda não foram encontrados. A polícia investiga o caso, destacando a necessidade de reforço na segurança do local.