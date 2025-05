Prefeitura de Búzios (RJ) recebe parecer favorável à aprovação de contas de 2023 Parecer técnico analisou equilíbrio orçamentário, limites constitucionais em saúde e educação, e controle de despesas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 16h32 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h32 ) twitter

A prefeitura de Búzios recebeu parecer favorável do Tribunal de Contas do Rio para as contas de governo de 2023. A decisão unânime dos conselheiros destacou o cumprimento dos critérios da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer técnico analisou equilíbrio orçamentário, limites constitucionais em saúde e educação, e controle de despesas. Com a aprovação, o processo segue para a Câmara Municipal para julgamento final.