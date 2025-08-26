Logo R7.com
Prefeitura de Cabo Frio (RJ) extingue secretarias para conter gastos

A medida é necessária para equilibrar as finanças devido à queda na arrecadação dos royalties de petróleo

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A Prefeitura de Cabo Frio (RJ) anunciou a extinção de quatro secretarias como medida para equilibrar as finanças devido à queda na arrecadação dos royalties de petróleo. As secretarias de Obras, Gestão Territorial e Economia Azul, Família e Juventude, e Melhor Idade foram encerradas. Suas funções serão absorvidas por outras secretarias. A medida inclui exoneração de cargos comissionados e suspensão de contratos temporários, exceto em áreas essenciais.

