Prefeitura de Cabo Frio (RJ) extingue secretarias para conter gastos A medida é necessária para equilibrar as finanças devido à queda na arrecadação dos royalties de petróleo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cabo Frio (RJ) anunciou a extinção de quatro secretarias como medida para equilibrar as finanças devido à queda na arrecadação dos royalties de petróleo. As secretarias de Obras, Gestão Territorial e Economia Azul, Família e Juventude, e Melhor Idade foram encerradas. Suas funções serão absorvidas por outras secretarias. A medida inclui exoneração de cargos comissionados e suspensão de contratos temporários, exceto em áreas essenciais.