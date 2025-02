Prefeitura de Itaperuna (RJ) investiga incêndio em área de vegetação Corpo de Bombeiros controlou o fogo e ninguém ficou ferido Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/02/2025 - 10h41 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h41 ) twitter

As chamas começaram próximo ao Mercado do Produtor, que fica perto das secretarias municipais de Meio Ambiente, Obras, Agricultura e Mobilidade Urbana. Os bombeiros conseguiram conter as chamas após uma hora de trabalho e, felizmente, não houve feridos.

O secretário de Meio Ambiente afirmou que, embora seja comum a queima de lixo ou o uso de fogo para combater insetos, a prática em áreas de mata é considerada crime ambiental.