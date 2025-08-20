Preocupação com poluição na Lagoa de Araruama mobiliza moradores Relatos indicam despejo irregular de esgoto, afetando pescadores e a comunidade local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h43 ) twitter

Moradores de São Pedro da Aldeia (RJ) estão alarmados com a poluição na Praia do Camerum, na Lagoa de Araruama. Relatos indicam despejo irregular de esgoto, afetando pescadores e a comunidade local. A concessionária responsável afirma investir em melhorias no sistema de esgoto, enquanto a prefeitura intensifica a fiscalização. Ambientalistas também se mobilizam para proteger a região.