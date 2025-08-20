Preocupação com poluição na Lagoa de Araruama mobiliza moradores
Relatos indicam despejo irregular de esgoto, afetando pescadores e a comunidade local
Moradores de São Pedro da Aldeia (RJ) estão alarmados com a poluição na Praia do Camerum, na Lagoa de Araruama. Relatos indicam despejo irregular de esgoto, afetando pescadores e a comunidade local. A concessionária responsável afirma investir em melhorias no sistema de esgoto, enquanto a prefeitura intensifica a fiscalização. Ambientalistas também se mobilizam para proteger a região.