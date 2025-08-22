PRF apreende mais de 100 quilos de maconha durante fiscalização na BR-101 O motorista, que saiu do Espírito Santo com destino ao Rio de Janeiro, foi detido Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 14h24 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h24 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma grande apreensão de drogas na BR-101, em Casimiro de Abreu (RJ). Um veículo suspeito, com a suspensão traseira rebaixada, foi parado e nele foram encontrados mais de 100 kg de drogas. O motorista, que saiu do Espírito Santo com destino ao Rio de Janeiro, foi detido. Outra apreensão na mesma região resultou na captura de 30 kg de cocaína e 10 litros de lança perfume.