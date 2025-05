Projeto de monitoramento de felinos ajuda a preservar a biodiversidade As imagens capturadas em uma área de preservação ambiental mostram a importância da conservação e a rica biodiversidade local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 18h35 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h35 ) twitter

O projeto de monitoramento de felinos selvagens na região serrana do Rio de Janeiro fez registros importantes de uma jaguatirica e uma onça parda na cidade de Cordeiro. As imagens capturadas em uma área de preservação ambiental destacam a importância da conservação e a rica biodiversidade local. O biólogo Yan, responsável pelo projeto, identificou as espécies e ressaltou a presença de filhotes, indicando condições seguras para reprodução.