Quarta edição do evento cultural da FJU reuniu 12 grupos de dança no Trianon em Campos (RJ) O evento não só celebrou a arte, mas também transmitiu mensagens de superação e fé, mostrando que a verdadeira alegria é encontrada em Deus Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 18h00

O Mega Dance Musical 2025 reuniu 180 dançarinos de 12 grupos no Teatro Municipal Trianon em Campos dos Goytacazes (RJ), destacando-se como um verdadeiro espetáculo de dança. O evento não só celebrou a arte, mas também transmitiu mensagens de superação e fé, mostrando que a verdadeira alegria é encontrada em Deus. Com temas que abordam disciplina e responsabilidade, as apresentações refletiram sobre a vida dos jovens e suas relações com a igreja. O evento contou com a participação de mais de 100 mil pessoas e apoio de 5.200 voluntários, destacando-se como um importante incentivo cultural que transforma vidas. Campos teve o privilégio de sediar este evento, que também contou com a participação de seis países, promovendo a cultura e a espiritualidade entre os jovens.