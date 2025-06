Quatro pessoas ficaram feridas em acidente entre moto e bicicleta Duas jovens de 18 anos estão internadas em estado grave no Hospital Ferreira Machado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite de domingo (08), um acidente em Campos (RJ) envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou quatro pessoas feridas. O incidente ocorreu na Avenida José Carlos Pereira Pinto, próximo ao Parque Presidente Vargas. Duas jovens de 18 anos estão internadas em estado grave no Hospital Ferreira Machado. A polícia ainda investiga as circunstâncias do acidente.