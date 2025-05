Rede hoteleira de Cabo Frio (RJ) registra boa ocupação no Feriado do Trabalhador A combinação de tempo firme e o feriado prolongado impulsionou a visitação, com muitos turistas estendendo sua estadia desde a quinta-feira (01) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/05/2025 - 18h14 (Atualizado em 05/05/2025 - 18h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O feriado do Dia do Trabalhador trouxe um aumento significativo no turismo em Cabo Frio (RJ), com a cidade registrando alta ocupação hoteleira.

A combinação de tempo firme e o feriado prolongado impulsionou a visitação, com muitos turistas estendendo sua estadia desde a quinta-feira (01).

A gerente de uma pousada local destacou um aumento de 20% na diária média e uma ocupação de 99%.

No centro, um hotel à beira-mar também relatou sucesso, com 100% de ocupação e uma lista de espera.

‌



Apesar do sucesso, há preocupações sobre a baixa temporada e estratégias de marketing estão sendo planejadas para o próximo feriado.