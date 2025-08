Ressaca no litoral do RJ: segundo especialistas, é necessário redobrar cuidados no período A Marinha do Brasil emitiu alertas de segurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h18 ) twitter

A ressaca no litoral fluminense desde o início da semana trouxe prejuízos significativos para as cidades costeiras. Especialistas alertam sobre os riscos do mar agitado, com ondas que ultrapassam 2,5 metros. Em Arraial do Cabo, parte do deck dos pescadores foi destruída, enquanto em Búzios, a Praia do Forno foi interditada. A Marinha do Brasil emitiu alertas de segurança, recomendando a suspensão de atividades de pesca e recreação marítima.