Roubos de veículos aumentam no Rio; vítimas sofrem traumas Mais de 400 casos foram registrados no estado, com quase metade em Campos dos Goytacazes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 18h36 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h36 )

No estado do Rio de Janeiro, mais de 400 veículos foram furtados ou roubados no ano passado, com quase metade dos casos ocorrendo em Campos dos Goytacazes (RJ). O aumento de crimes não só causa prejuízos materiais, mas também provoca traumas significativos nas vítimas.

Especialistas enfatizam a importância de não reagir durante um assalto para evitar riscos maiores. Psicólogos explicam como tais experiências podem remeter a traumas profundos, afetando a sensação de segurança e autonomia das vítimas.