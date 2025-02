Saúde de Campos (RJ) orienta população a evitar focos de dengue em casa De acordo com o Ministério da Saúde, 80% deles se encontram dentro das residências Balanço Geral Interior RJ|Do R7 06/02/2025 - 14h57 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Centro de Zoonoses do município de Campos explica que houve um aumento bastante significativo de focos do Aedes aegypti na região. E 80% deles se encontram dentro das casas, confirmando dados do Ministério da Saúde.

Além dos cuidados já conhecidos nas campanhas, o descarte apropriado de materiais é de suma importância.