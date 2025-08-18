Três corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em Cabo Frio (RJ) O caso está em investigação inicial, mas a polícia suspeita de ligação com confrontos entre facções e policiais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h57 ) twitter

Três corpos carbonizados foram encontrados em um carro na zona rural de Tamoios, em Cabo Frio (RJ). A polícia investiga a ligação com confrontos entre facções e policiais. Os corpos, ainda não identificados, foram enviados ao IML para análise genética. A população é incentivada a ajudar na identificação. O caso está em investigação inicial, com uma linha de suspeita já estabelecida.