Unidades do Corpo de Bombeiros serão inauguradas no Farol e em São Francisco As inaugurações irão ocorrer na próxima segunda-feira (16) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/06/2025 - 15h48 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na próxima segunda-feira (16), serão inauguradas unidades do Corpo de Bombeiros em São Francisco de Itabapoana e Farol de São Tomé, no Rio de Janeiro. Em São Francisco, a cerimônia ocorrerá às 14h, trazendo alívio aos moradores devido à distância de Campos. No Farol de São Tomé, a unidade contará com uma viatura híbrida e cinco militares de plantão 24 horas, prometendo reduzir o tempo de resposta em até uma hora nas áreas adjacentes.