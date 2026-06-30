Inscreva-se no BORA DE BIKE RECORD CAMPOS 2026 Em julho tem o maior passeio ciclístico da cidade. Confira todos os detalhes do evento e faça sua inscrição

Bora de Bike Record Campos Arte R7

Venha pedalar em pontos históricos, avenidas importantes e belas paisagens, no Bora de Bike Campos.

📍 Dia 12 de julho

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⏰ A partir das 7h30 da manhã

📌 Concentração: Praça do Liceu (em frente à Câmara de Vereadores)

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É liberado o pedal em família, amigos, de forma saudável, divertida e sustentável.

Venha pedalar com a gente!

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Os primeiros 700 inscritos garantem um kit exclusivo do evento, com camisa, sacochila e squeeze, apresentando o documento de identificação e desde que levem a partir de 1kg de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais da região. Não se esqueça de levar a sua doação.

A inscrição é individual por CPF, inscrições com mesmo CPF serão anuladas.

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Garanta sua inscrição!