Inscreva-se no Bora de Bike RECORD MACAÉ 2026 A 2ª edição do evento em Macaé acontecerá em junho. Confira todos os detalhes do evento

Bora de Bike Macaé

Venha viver a experiência de pedalar pela orla da praia, em cenários encantadores, e sentir aquela liberdade que só a bike proporciona.

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Mais do que um passeio: é mobilidade, é lembrança, é alegria para todos.

📍 Dia 21 de junho

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⏰ A partir das 7h da manhã

📌 Concentração: Praia Campista

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Percurso

Praia Campista, Praia dos Cavaleiros, Lagoa de Imboassica, Praia do Pecado e retorno para Praia Campista. Aproximadamente 10 Km.

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Retirada Kit

A entrega do kit será na concentração do evento: Av. Atlântica na Praia Campista no local dos eventos esportivos, das 7h00 às 8h40. levando o documento de identificação que comprove a inscrição com 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue para receber o Kit composto de: 01 Camisa 01 Sacochila 01 Squeeze – A retirada do kit participação não será permitida por terceiros.

Venha pedalar com a gente!

Os primeiros 700 inscritos garantem um kit exclusivo do evento, com camisa, sacochila e squeeze, desde que levem 1kg de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais da região. Não se esqueça de levar a sua doação.

Garanta sua inscrição.

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