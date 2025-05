12ª Bienal do Livro de Campos (RJ) começa nesta sexta-feira, 30 O evento, que retorna ao CEPOP após 9 anos, contará com autores nacionais e internacionais RJ Record Interior RJ|Do R7 28/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h16 ) twitter

A 12ª Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes (RJ) começa em 30 de maio, com duração de 10 dias. O evento, que retorna ao CEPOP após 9 anos, contará com autores nacionais e internacionais, além de uma programação especial para autores locais. A estrutura do evento está em fase final de montagem, prometendo conforto e segurança para todos os visitantes.