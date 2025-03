Alunos de Rio das Ostras (RJ) ficam sem aula, por falta de profissionais de limpeza nas escolas Dezesseis escolas municipais não funcionaram devido à greve RJ Record Interior RJ|Do R7 18/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rio das Ostras (RJ), a semana escolar começou com a suspensão das aulas em dezesseis escolas municipais, devido à greve dos profissionais de limpeza, causada pela falta de pagamento de salários por uma empresa terceirizada.

A prefeitura tomou medidas drásticas para garantir condições sanitárias adequadas, enquanto busca soluções administrativas e judiciais para normalizar a situação.

A Secretaria de Educação assegura que os alunos não serão prejudicados, oferecendo planos alternativos de estudo. A dívida do município com a prestadora de serviços, acumulada por gestões passadas, é apontada como causa do problema.