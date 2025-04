Alvo de briga judicial, terminal de ônibus de turismo de Cabo Frio (RJ) é reformado Advogada denuncia invasões de propriedade pela prefeitura RJ Record Interior RJ|Do R7 08/04/2025 - 21h56 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h56 ) twitter

O terminal de ônibus de turismo em Cabo Frio (RJ), após reformas para melhorar a infraestrutura, continua no centro de uma disputa judicial entre a prefeitura e a família proprietária do terreno. A advogada Mariana Maussa denuncia invasões de propriedade pela prefeitura, que alega uso público do espaço há mais de duas décadas.

A situação permanece sem resolução, com ações judiciais em andamento e a busca por um acordo. A prefeitura defende melhorias para o bem-estar da população, enquanto a família busca o reconhecimento de seus direitos sobre o imóvel. A decisão judicial é aguardada para resolver o impasse de longa data.