Antigo Hotel Acapulco é demolido em Cabo Frio (RJ) O local era usado como ponto de consumo de drogas, trazendo insegurança aos moradores Interior RJ|Do R7 11/02/2025 - 14h23 (Atualizado em 13/02/2025 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após anos de espera, o que restou do Hotel Acapulco foi demolido no último final de semana. O local estava sendo utilizado por usuários de drogas e ocorria uma série de assaltos, o que deixava os vizinhos e outros residentes do bairro Braga, em Cabo Frio, com a sensação de insegurança.



Agora, eles respiram aliviados e acreditam que os índices de criminalidade irão diminuir com a demolição.