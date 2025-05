Após 72 anos, canhão volta a fazer parte da história de Cabo Frio (RJ) O artefato foi levado por estudantes em 1953 e passou décadas fora de seu local de origem RJ Record Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 20h28 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h28 ) twitter

Após 72 anos, o canhão do Forte São Mateus retorna a Cabo Frio (RJ), resgatando uma parte vital da história local. O artefato, que simboliza a resistência e a ocupação militar portuguesa e espanhola, foi levado por estudantes em 1953 e passou décadas fora de seu local de origem. Graças aos esforços de historiadores e ao apoio do município, o canhão foi recuperado e agora será restaurado, completando o conjunto original de defesas do forte.