Aprovados para a Guarda Civil de Campos (RJ) doam sangue em forma de protesto Ainda não há previsão para a homologação do resultado final do concurso RJ Record Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 09h16 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h16 )

Em Campos dos Goytacazes (RJ), aprovados no concurso para a Guarda Civil Municipal realizaram um protesto inusitado e solidário: doaram sangue para chamar atenção à falta de previsão para assumirem seus cargos. Após passarem por diversas etapas do concurso, incluindo exames médicos e psicotécnicos, os candidatos ainda aguardam a homologação do resultado final pela Consulplan.

A Prefeitura de Campos informou que o processo está na fase de julgamento de recursos. Enquanto isso, muitos dos aprovados enfrentam dificuldades financeiras e buscam alternativas de renda. A situação gera preocupação e pode levar a novos protestos, caso não haja uma solução rápida.