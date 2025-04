Assaltos praticados por criminosos em motos deixam população de Campos (RJ) em alerta Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelaram um aumento de 140% nos roubos em 2025 RJ Record Interior RJ|Do R7 07/04/2025 - 21h34 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) enfrenta um aumento alarmante de roubos, especialmente por criminosos em motocicletas. Recentemente, um assalto em Conselheiro Josino e outro em Brejo Grande destacam a ousadia dos criminosos, que agem rapidamente e ameaçam vítimas com armas. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelam um aumento de 140% nos roubos a estabelecimentos comerciais em Campos, comparado ao mesmo período de 2024. A polícia investiga os casos, analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. A população permanece em alerta, enquanto a segurança pública busca soluções para conter essa onda de crimes.