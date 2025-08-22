Assassina de jovem grávida é condenada a 53 anos de prisão em Macaé (RJ) O crime chocou a cidade e deixou marcas profundas na família da vítima RJ Record Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 18h49 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h49 ) twitter

Priscila Torquato foi condenada a 53 anos de prisão pelo assassinato brutal de Pâmela Andrade, grávida de oito meses, em 2020. O crime chocou a cidade de Macaé (RJ) e deixou marcas profundas na família da vítima. Durante o julgamento, a brutalidade do ato foi destacada, e a defesa não conseguiu reduzir a pena. A família, ainda abalada, busca seguir em frente após a tragédia.