Assassina de jovem grávida é condenada a 53 anos de prisão em Macaé (RJ)

O crime chocou a cidade e deixou marcas profundas na família da vítima

RJ Record Interior RJ|Do R7

Priscila Torquato foi condenada a 53 anos de prisão pelo assassinato brutal de Pâmela Andrade, grávida de oito meses, em 2020. O crime chocou a cidade de Macaé (RJ) e deixou marcas profundas na família da vítima. Durante o julgamento, a brutalidade do ato foi destacada, e a defesa não conseguiu reduzir a pena. A família, ainda abalada, busca seguir em frente após a tragédia.

