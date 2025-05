Audiência Pública na ALERJ trata da poluição na Laguna de Araruama e suas consequências O encontro, que contou com autoridades e representantes da sociedade civil, discutiu temas como exploração imobiliária RJ Record Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 20h05 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h05 ) twitter

Na Assembleia Legislativa do Rio, uma audiência pública abordou a poluição na Laguna de Araruama e suas consequências para moradores e pescadores da região dos Lagos. O encontro, que contou com autoridades e representantes da sociedade civil, discutiu temas como exploração imobiliária, estações de tratamento de esgoto e a proliferação de algas. A comunidade local enfrenta desafios devido à poluição persistente e à falta de ações concretas, enquanto espera por melhorias no tratamento de esgoto e na qualidade da água.