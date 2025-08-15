Autoridades se reúnem em Italva (RJ) para analisar acesso das cidades ao Garantia-Safra Estudos técnicos apoiam a inclusão da região, e um documento será levado aos deputados para tentar derrubar o veto RJ Record Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 20h01 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h01 ) twitter

Em Italva (RJ), uma reunião reuniu produtores, representantes do governo e políticos para discutir o veto presidencial que impede a classificação de 22 municípios do norte e noroeste fluminense como semiáridos. Estudos técnicos apoiam a inclusão da região, e um documento será levado aos deputados para tentar derrubar o veto e garantir benefícios do Garantia-Safra.