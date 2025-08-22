Cabo Frio (RJ) enfrenta crise com corte de 20% nos contratos municipais
Eventos e shows foram suspensos para equilibrar as contas
A prefeitura de Cabo Frio (RJ) anunciou um contingenciamento de 20% nos contratos devido à interdição da plataforma na Bacia de Campos, afetando os royalties do petróleo. Eventos e shows foram suspensos para equilibrar as contas. A medida visa minimizar o impacto econômico da queda na arrecadação, enquanto o réveillon será mantido com patrocínios. A expectativa é que a manutenção dure de três a seis semanas.