Caminhão que transportava chocolates tomba e pega fogo na RJ-186 O acidente ocorreu após uma roda travar, causando a explosão do pneu RJ Record Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 19h29 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h30 )

Um caminhão carregado de chocolates tombou e pegou fogo na RJ-186, em Santo Antônio de Pádua (RJ). O acidente ocorreu após uma roda travar, causando a explosão do pneu e um incêndio que consumiu o veículo. O motorista sofreu ferimentos moderados e foi levado ao hospital. A pista foi interditada, gerando uma longa fila de carros. As causas do acidente estão sob investigação.