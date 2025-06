Capotamento na RJ-140 deixa duas pessoas levemente feridas em São Pedro da Aldeia (RJ) O acidente ocorreu quando o carro, parado por pane mecânica, foi atingido por um caminhão em descida RJ Record Interior RJ|Do R7 03/06/2025 - 20h01 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h02 ) twitter

Um carro capotou na RJ-140, no bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia (RJ). As vítimas foram socorridas por uma ambulância da prefeitura e levadas ao hospital com ferimentos leves. O trânsito ficou lento na região, e a guarda municipal foi acionada para orientar os motoristas.