Casarão histórico em Campos dos Goytacazes corre risco de desabamento após anos de abandono Imóvel tombado como patrimônio está desativado há quase 25 anos e nunca passou por obras de manutenção RJ Record Interior RJ|Do R7 21/02/2025 - 13h18 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h18 )

O Casarão do Asilo do Carmo, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, corre risco de desabar. Tombado como patrimônio histórico, o imóvel está desativado há quase 25 anos e nunca passou por obras de manutenção.

Sem previsão de reformas, o espaço, que já foi palco de grandes festas da alta sociedade, casamentos e aniversários, segue abandonado.