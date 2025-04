Caso Florencia: julgamento começa a definir destino de acusado de crime em Búzios (RJ) No primeiro dia, doze testemunhas já foram ouvidas RJ Record Interior RJ|Do R7 09/04/2025 - 20h50 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h50 ) twitter

O julgamento de Carlos José França, acusado de assassinar a argentina Florencia Aranguren em Búzios (RJ), começou hoje. O crime, ocorrido em dezembro de 2023, chocou pela brutalidade, com a vítima recebendo dezoito facadas. Durante o julgamento, doze testemunhas foram ouvidas, incluindo quatro de acusação e uma de defesa.

Carlos José França, que nega a autoria, foi preso em flagrante no dia do crime. O julgamento, acompanhado de perto pela comunidade argentina e pela mídia, pode resultar em uma pena de até trinta anos de prisão. O Ministério Público apresentou detalhes do caso, enquanto a defesa ainda se prepara para sua argumentação.