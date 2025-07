Concursos públicos atraem cada vez mais candidatos em busca de estabilidade financeira Com processos seletivos abertos no interior do Rio, a preparação é essencial RJ Record Interior RJ|Do R7 15/07/2025 - 16h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h14 ) twitter

O sonho da estabilidade financeira através de concursos públicos tem crescido cada vez mais entre os jovens. Adler Franco, aos 27 anos, conquistou a estabilidade após passar em seis concursos, incluindo Saquarema e Macaé. A chave do sucesso foi disciplina e estudo intenso, dedicando 70% a 80% do tempo livre aos estudos. Com processos seletivos abertos no interior do Rio, a preparação é essencial para aproveitar as oportunidades e garantir um futuro seguro.