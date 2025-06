Coral da UENF apresenta musical sobre o tempo em Campos dos Goytacazes (RJ) O evento, com entrada gratuita e sugestão de doação de alimentos RJ Record Interior RJ|Do R7 13/06/2025 - 20h27 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h27 ) twitter

O coral da UENF apresenta o espetáculo ‘Tempo O Musical’ no Centro de Convenções da UF em Campos dos Goytacazes(RJ). O evento, com entrada gratuita e sugestão de doação de alimentos, acontece às 20h e reúne canções sobre o tempo através da personagem Menininha. Após a apresentação, haverá happy hour com música e gastronomia. O coral conta com 80 integrantes e o evento se repete amanhã no mesmo local e horário.