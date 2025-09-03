Covid-19: casos da doença em crianças obrigam criação de novos leitos pediátricos Especialistas destacam a importância da vacinação e medidas de proteção, especialmente em períodos de frio e tempo seco RJ Record Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 20h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h57 ) twitter

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro alerta para o aumento de casos de Covid-19 em crianças, com crescimento de testes positivos e atendimentos médicos. O número de leitos pediátricos foi ampliado em quase 50%. Especialistas destacam a importância da vacinação e medidas de proteção, especialmente em períodos de frio e tempo seco, para evitar complicações e transmissão do vírus.