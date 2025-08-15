Logo R7.com
Crise na educação em Casimiro de Abreu (RJ): MP exige ações imediatas

O prefeito e a secretária de Educação têm 24 horas para responder

RJ Record Interior RJ|Do R7

O Ministério Público recomendou medidas urgentes para resolver a crise na educação em Casimiro de Abreu (RJ), exigindo a regularização de professores e merenda escolar. O prefeito Ramon Dias Gidal e a Secretária de Educação Graceneir Alves de Oliveira têm 24 horas para responder. A ação segue denúncias de falta de aulas e alimentação, reforçando a necessidade de concursos públicos.

