Crise na educação em Casimiro de Abreu (RJ): MP exige ações imediatas O prefeito e a secretária de Educação têm 24 horas para responder RJ Record Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h26 )

O Ministério Público recomendou medidas urgentes para resolver a crise na educação em Casimiro de Abreu (RJ), exigindo a regularização de professores e merenda escolar. O prefeito Ramon Dias Gidal e a Secretária de Educação Graceneir Alves de Oliveira têm 24 horas para responder. A ação segue denúncias de falta de aulas e alimentação, reforçando a necessidade de concursos públicos.