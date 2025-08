Defesa Civil de Campos (RJ) realiza demolição parcial de imóvel no Jardim Carioca A área afetada incluía lazer e serviço, com danos significativos no telhado

RJ Record Interior RJ|Do R7 05/08/2025 - 18h53 (Atualizado em 05/08/2025 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share