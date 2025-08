Defesa Civil interdita local em que parte de uma casa desabou no bairro Jardim Carioca A família Batista, que estava no local, não sofreu ferimentos, mas a varanda da residência foi destruída RJ Record Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parte de uma casa desabou no bairro Jardim Carioca, em Campos (RJ), ao lado de uma escola desativada. A família Batista, que estava no local, não sofreu ferimentos, mas a varanda foi destruída. A Defesa Civil interditou a área e investiga as causas. Moradores aguardam para retirar pertences. A assistência social oferece aluguel social às famílias afetadas.