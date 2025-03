Descubra as oportunidades de qualificação e concursos públicos no Rio de Janeiro Conheça os detalhes e avance na sua carreira profissional RJ Record Interior RJ|Do R7 31/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba quais são as diversas oportunidades de qualificação e concursos públicos disponíveis no Rio de Janeiro nesta semana.

O Centro de Atendimento à Mulher Mercedes Batista oferece um curso de assistente de contabilidade, enquanto a Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes (RJ) abre inscrições para estágio em direito.

O Instituto Federal Fluminense disponibiliza 360 vagas em cursos de formação inicial e continuada. Além disso, a empresa Ferroport oferece 45 vagas gratuitas em cursos de qualificação.

O NAV Brasil e a Marinha do Brasil também estão com inscrições abertas para concursos públicos, oferecendo milhares de vagas com salários atrativos.

‌



Aproveite essas oportunidades para avançar na sua carreira profissional.