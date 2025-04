Empresários da Barra de São João cobram investimentos no turismo Região está localizada no litoral de Casimiro de Abreu RJ Record Interior RJ|Do R7 17/04/2025 - 19h36 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h36 ) twitter

Explore o distrito de Barra de São João, no litoral de Casimiro de Abreu (RJ), um destino encantador ainda pouco conhecido. A região, com suas belezas naturais como a Prainha e o Praião, oferece um ambiente familiar ideal para relaxar. Apesar do otimismo econômico com os feriados prolongados, empresários locais destacam a necessidade de mais investimentos em sinalização turística para aumentar a visibilidade do local.

Conheça também o corredor gastronômico com sete restaurantes que combinam boa comida e paisagens deslumbrantes. Descubra a história na Casa do Poeta Brasileiro, um museu que reconta a infância de Casimiro de Abreu. A falta de divulgação é um desafio, mas o potencial turístico é imenso.