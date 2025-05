Esgoto in natura e caramujo africano impedem o banho na Lagoa do Iriry Apesar de ser um ponto turístico e área de preservação ambiental, a lagoa está imprópria para banho, colocando em risco a saúde dos visitantes RJ Record Interior RJ|Do R7 27/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h36 ) twitter

A Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras (RJ), enfrenta sérios problemas ambientais e de saúde pública devido ao despejo de esgoto sem tratamento e à presença do caramujo africano, hospedeiro do parasita da esquistossomose. Apesar de ser um ponto turístico e área de preservação ambiental, a lagoa está imprópria para banho, colocando em risco a saúde dos visitantes.