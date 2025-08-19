Evento em Campos (RJ) promove inclusão de pessoas em situação de rua
A ação busca promover a inclusão e refletir sobre a violência institucionalizada
Em Campos dos Goytacazes (RJ), um evento marcou o Dia da Luta da População em Situação de Rua, oferecendo serviços como atendimento médico, corte de cabelo e atividades culturais. A ação busca promover a inclusão e refletir sobre a violência institucionalizada, destacando a importância de políticas públicas integradas para moradia, saúde e educação. A maioria das pessoas em situação de rua no Brasil não concluiu o ensino fundamental, sendo em sua maioria negras.