Falta de chuva causa prejuízo na produção agrícola do norte fluminense Seca levou a perdas significativas nas safras de cana-de-açúcar e do abacaxi RJ Record Interior RJ|Do R7 31/03/2025 - 12h03 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h03 )

A seca severa no norte do estado, em 2025, afetou drasticamente a produção agrícola, com perdas significativas em culturas como abacaxi e cana-de-açúcar. Produtores enfrentaram até 30% de prejuízo, com a estiagem reduzindo o tamanho e a qualidade dos frutos.

A Associação Fluminense dos Plantadores de Cana relata que cerca de 200 produtores enfrentam dificuldades críticas devido à falta de água.

Especialistas destacam a importância de investir em sistemas de irrigação para mitigar os efeitos das variações climáticas.