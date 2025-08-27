Logo R7.com
Feira Fecomércio agita São Francisco de Itabapoana (RJ) com atrações culturais

O evento é promovido pela prefeitura com apoio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

RJ Record Interior RJ|Do R7

A Feira Fecomércio acontece de sexta a domingo na Praça dos Três Poderes em São Francisco de Itabapoana (RJ), promovida pela prefeitura com apoio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da CDL. O evento oferece preços especiais, área de alimentação, shows de artistas locais e o concurso Garota e Garoto Expoagro 2025.

