Feira Fecomércio agita São Francisco de Itabapoana (RJ) com atrações culturais
O evento é promovido pela prefeitura com apoio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico
A Feira Fecomércio acontece de sexta a domingo na Praça dos Três Poderes em São Francisco de Itabapoana (RJ), promovida pela prefeitura com apoio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da CDL. O evento oferece preços especiais, área de alimentação, shows de artistas locais e o concurso Garota e Garoto Expoagro 2025.