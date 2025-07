Frente fria traz temperaturas baixas e alerta de ressaca no RJ Atletas locais aproveitam o clima para atividades físicas, enquanto a Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral do Rio RJ Record Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 19h22 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma massa de ar polar associada a uma frente fria está causando queda nas temperaturas no final de julho, com previsão de 11 graus em Campos dos Goytacazes (RJ). Atletas locais aproveitam o clima para atividades físicas, enquanto a Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral do Rio. O frio deve persistir até o fim de semana, com mínimas entre 13 e 14 graus, antes de um leve aquecimento no domingo.