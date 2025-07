Homem é preso por maus-tratos contra cães na região serrana do RJ A polícia investiga possíveis ligações do suspeito com outros envenenamentos na cidade RJ Record Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h52 ) twitter

Na região serrana do Rio de Janeiro, um homem foi preso em flagrante por suspeita de envenenar o cão de uma vizinha e manter outro animal em condições de maus-tratos. A polícia investiga possíveis ligações do suspeito com outros envenenamentos na cidade. O caso destacou a importância da lei de proteção animal no Brasil, que prevê penas de até 5 anos.